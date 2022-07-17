Sayaçlara müdahale ederek kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı İstanbul'da elektrik, doğal gaz ve su sayaçlarına müdahalede bulunarak kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da elektrik, doğal gaz ve su sayaçlarına müdahalede bulunarak kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde doğal gaz, elektrik ve su sayaçlarına usulsüz müdahale ederek kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen 2 zanlıyı takibe aldı. Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri suçüstü, diğeri ise evinde gözaltına alındı. Zanlıların işlem yaparken kullandıkları doğal gaz sayacı, sızdırmaz pense, 44 kullanılmamış ve 34 kullanılmış mühür, 3 tornavida, maket bıçağı, İngiliz anahtarı ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli F.E. ve V.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan sayaçları usulsüz kullandıkları tespit edilen 110 mesken ve 3 iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu operasyonlarla İstanbul'da yıllık yaklaşık 10 milyon lira kamu zararı oluşmasının engellendiği bildirildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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