İstanbul'da polis kılığına giren şebeke çökertildi

İstanbul'da polis olduklarını söyleyerek yolda yürüyen bir kişinin 300 bin lirasını gasp eden, Avcılar'da 15 yaşındaki bir çocuğu kandırarak evde bulunan 700 bin liralık ziynet eşyasını kendilerini teslim etmesini sağlayan ve daha sonra da çalan 5 kişilik şebeke gözaltına alındı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KANDIRIP 700 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALMIŞLAR

Avcılar'da 25 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki S.Ö. ve ailesi polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Evde bulunan yaklaşık 700 bin liralık ziynet eşyasını kasadan alarak şüphelilere veren lise öğrencisi S.Ö. ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söylediler. Anne ve babamın sahte altın ticaretine karıştıklarını, onları kurtarmam için evde bulunan altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Anne ve babamı kurtarmak için evde bulunan kasayı açıp içindeki altınları bir çantaya koyup söyledikleri yerde onlara teslim ettim" dedi.

AVCILAR'DAKİ OLAYDAN BİR GÜN SONRA BU KEZ 300 BİN LİRA GASP ETTİLER

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ŞÜPHELİLERİN EVİNDE TELSİZ, KELEPÇE VE TEPE LAMBALASI ÇIKTI

ADLİYEYE GÖNDERİLMEDEN ÖNCE TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Şüphelilere Maltepe'de yaptıkları gaspta ikiz plakalı araç kullandıkları için trafik cezası da kesildi. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önce poliste çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, her iki olayın mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edildi. Maltepe'deki olayda ikiz plaka kullandığı tespit edilen şüphelilere trafik polisleri tarafından 4 bin 65 lira trafik cezası kesildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.