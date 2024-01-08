İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi
İstanbul'da bazı hatlarda olumsuz hava koşulları sebebiyle vapur seferleri yapılamayacak. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, seferlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal olduğu belirtildi.
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada- Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Adalar- Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
Paylaşımda, seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.