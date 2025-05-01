İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Verilen Desteklerde Artış

(İSTANBUL) - İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, hak sahiplerine sağlanan yapım yardımlarında artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni karar ile destek miktarları güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, daha önce 700 bin TL olan yapım yardımı 875 bin TL'ye, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL'ye yükseltildi. En yüksek destek tutarı ise 1 milyon 400 bin TL'den 1 milyon 750 bin TL'ye çıkarıldı. Kiracılara sağlanan 100 bin TL'lik yardım da 125 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Kararda ayrıca, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan sözleşmelerde, eski yardım miktarlarının geçerli olacağı belirtildi.