İstanbul'da Kaçak Göçmen Denetimi

İSTANBUL-(YENİDEN)-İSTANBUL GENELİNDE KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİ Mustafa Mert KARACAİSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü il genelinde, ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Beyoğlu'nda ara sokaklarda yapılan denetimde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ekipleri ve il Göç İdaresi ekipleri, il genelinde ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik denetim yaptı. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında saat 19.00'da başlayan denetimde, şüpheli görülen kişiler durdurularak mobil denetim aracında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı. Yapılan denetimlerde aranması olanlar ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.