İstanbul'da İlk Halı Bayramı Düzenlendi

Türkiye'nin ilk 'Halı Bayramı' İstanbul'da düzenlendi. Kapalıçarşı'daki etkinlikte konuşan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Dünyanın en önemli müzelerinin en güzel köşelerini Türk halıları süslüyor. Bu etkinlik bir başlangıç, bir kıvılcım. Halı Bayramı'nı ilerleyen yıllarda daha kapsamlı şekilde düzenleyeceğiz. Bütün Türk dünyasını kapsayan büyük bir halı bayramı hedefliyoruz" dedi.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından halının kültürel değerine dikkat çekmek ve 'Türk halısı' markasını güçlendirmek amacıyla Kapalıçarşı'da düzenlenen etkinliğe İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ile çok sayıda kişi katıldı.

'TÜRKİYE BİR HALI DİYARI, HALI ÜLKESİ'

İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Bu ilk Türk Halı Bayramı fikri, Türkmenistan ziyaretimizin ardından ortaya çıktı. Türkmenistan küçük bir ülke ama Halı Bakanlığı bile var. Biz niçin halı bayramı düzenlemiyoruz diye düşündük. Anadolu, Türkiye bir halı diyarı, bir halı ülkesi. Dünyanın en önemli müzelerinin en güzel köşelerini Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde dokunmuş Türk halıları süslüyor. Bu etkinlik bir başlangıç. Halı Bayramı'nı daha kapsamlı hale getirip bütün Türk dünyasını içine alan büyük bir organizasyona dönüştürmek istiyoruz. Azerbaycan'dan Uygurlara, Afganistan'ın kuzeyinde halı dokuyan soydaşlarımızdan Kırgızistan ve Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan bir halı bayramı hedefliyoruz" dedi.

'TÜRK DÜNYASINI KAPSAYAN BÜYÜK BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞECEK'

Diler, "Etkinlikte daha çok halı ve kilimler yer alıyor. Makine halısı örnekleri de var çünkü Türkiye, dünyada makine halısı ihracatında Çin ile rekabet eden bir ülke. El halıcılığında ise yeniden eski ihtişamımıza kavuşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de hala ciddi bir dokuyucu potansiyeli var. Bu hem istihdam yaratıyor hem de kırsaldan büyük şehirlere göçü önlüyor. Halıcılık hayvancılığı da destekliyor; yün kullanılıyor. Bursa ve Hereke'de ipek kozacılığı sürüyor. Yünün kırkılmasından eğrilmesine, dokunmasından yıkanmasına kadar geniş bir istihdam alanı oluşuyor. Bu yıl etkinlik ilk kez ve bir günlük olarak düzenlendi ancak ilerleyen yıllarda konuşmaların, konferansların, sergilerin yer alacağı, bir haftaya yayılan büyük bir organizasyon planlıyoruz. Amacımız Sultanahmet'e ve ardından kentin farklı noktalarına yayılan bir Halı Bayramı. İnşallah bu etkinlik tüm Türk dünyasını kapsayan büyük bir organizasyona dönüşecek" diye konuştu.

'30 YILDIR YAPIYORUM'

Yaklaşık 30 yıldır annesinden öğrendiği mesleği sürdüren Yeter Hanım ise, "Halı dokumak için önce yünü temizler, sonra tarar ve ip haline getiririm. Ardından boyarız. Halının başlangıcı böyle olur. Annem bizim çeyizlik halılarımızı hep böyle yapardı. Hem ip yapar hem halı dokurdu. Ben de yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.