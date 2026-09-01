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İstanbul'da Su Ürünleri Av Sezonu Coşkuyla Açıldı

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Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, 2026-2027 "Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı" programı düzenlendi.

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, 2026-2027 "Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı" programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un bir deniz kenti, balıkçılığın ise bu kadim şehrin ruhu, en köklü mirası olduğunu söyledi.

Balıkçılara, "Haydi rastgele, vira bismillah. Yolunuz açık, bahtınız ak olsun. diyen Aslan, "Bu mirası korumak, hem denizcimizin emeğinin hakkını vermek hem de 16 milyon İstanbullu'nun sofrasına bereketli ve taze balığı ulaştırmak boynumuzun borcudur. Yeni sezonun ağlarımızı bereketle doldurmasını, tezgahlara bolluk, hanelere sağlık getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Aslan, daha sonra balık halini gezdi, esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA
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