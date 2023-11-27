İstanbul'da Firari Hükümlüler Operasyonla Yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonda cinayet, cinsel istismar, hırsızlık gibi suçlardan hükümlü olan 97 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da firari hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda cinayet, cinsel istismar, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 97 hükümlü gözaltına alınarak cezaevlerine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 257 ekip, 575 polisin katılımıyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 336 adrese yapılan baskınlarda, 97 hükümlü gözaltına alındı.Hükümlüler polis merkezindeki işlemlerinin ardından, cezaevlerine gönderildi. Gözaltına alınanlar arasında hırsızlık, cinayet, dolandırıcılık, çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler bulunuyor.

Polis operasyonunda yakalanan bazı hükümlüler ve cezaları;

-Selçuk G.26 Yıl 1 Ay Hırsızlık

-Serkan S. 21 Yıl 5 Ay Öldürme

-Emrah S.23 Yıl Dolandırıcılık

-Olcay S.18 Yıl 3 Ay Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı

-Kaan K.17 Yıl 9 Ay Hırsızlık

-Erdi B.16 Yıl 10 Ay Silahlı gasp

-Murat Y.14 Yıl 9 Ay 15 Gün Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama

-Halit Ş. 11 Yıl 10 Ay Gasp

-Tuncay E.11 Yıl 8 Ay Hırsızlık

-Ozan G.10 Yıl 9 Ay Hırsızlık

-Oktay T. 10 Yıl Dolandırıcılık