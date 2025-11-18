Haberler

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da döviz teşviklerini suistimal ederek 100 milyar lira kamu zararına yol açtıkları tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 21 şüpheli yakalandı. Şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandıkları, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha ya da imitasyon altına değiştirerek teslim ettikleri tespit edildi.

  • 21 şüpheli, döviz teşviklerini suiistimal ederek altın ve gümüş ticaretinde yasa dışı işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin ithal edilen tonlarca altın ve gümüşü yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmadığı tespit edildi.
  • Yasa dışı eylemler sonucu yaklaşık 100 milyar lira kamu zararı oluştuğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde suiistimal eden şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketler ile bağlantılı diğer şirketler tarafından 2023-2024 yılları arasında 'Dahilde İşleme Rejimi' kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bu altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı belirlendi.

100 MİLYAR TL KAMUR ZARARI

Öte yandan, örgütlü şekilde yasa dışı eylemler yürüttükleri tespit edilen şirket yetkililerinin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandıkları, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha ya da imitasyon altınla değiştirerek teslim ettikleri, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına neden oldukları anlaşıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık', '1211 sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Giresun'da uzman çavuş evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Uzman çavuş evinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.