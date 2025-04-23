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İstanbul'da Deprem Se sonrası Vatandaşlar Açık Alanlarda Geceyi Geçiriyor

İstanbul'da Deprem Se sonrası Vatandaşlar Açık Alanlarda Geceyi Geçiriyor
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş, güvenlik endişesiyle belediyelerin spor salonları ve parklarda geceyi geçiriyor. Esenyurt'ta parkta toplanan vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikram edilirken, Küçükçekmece'deki spor salonlarında da psikolojik destek sağlanıyor.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçiriyor.

Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Esenyurt'taki Dr. Mimar Kadir Topbaş Parkı'na geldi.

Burada toplanan vatandaşlara, Esenyurt Belediyesi ekiplerince sıcak çay ve çorba dağıtıldı.

Belediye ekipleri, geceyi parkta geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürürken, alana mobil ikram araçları yönlendirildi.

Parka gelen vatandaşlardan Sami Kantırcı, İstanbul'da ciddi bir deprem yaşandığını belirterek "İstanbul'umuzda bir şey yok. Türkiye'mize ve İstanbul'umuza geçmiş olsun. Biz de tedirginlik nedeniyle parklara indik. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim, vatandaşların çay ve çorbasını dağıtıyor, vatandaşlarla ilgileniyor. " dedi.

Parkta bekleyen bazı vatandaşlar da belediyenin sunduğu hizmetten memnuniyet duyduklarını kaydederek, yetkililere teşekkür etti.

Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar da Üsküdar'daki Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nu tercih etti.

Vatandaşların burada yerlere serdikleri örtüler üzerinde ve kurdukları masalarda vakit geçirdikleri, çocukların ise alanda oyun oynadıkları görüldü.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'ndeki Osman Zeki Üngör Ortaokulu'nun kapısı da vatandaşlara açıldı.

Küçükçekmece Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlar, okulun spor salonunda aileleriyle toplanan vatandaşlara destek sağladı.

Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Mehmet Fatih Kerimoğlu da spor salonundaki vatandaşlara erzak, su ve battaniye dağıtımında yer aldı.

Geceyi Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde geçiren vatandaşlar da evlerinden getirdikleri yastık ve örtülerle çocuklarını uyuttu.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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