Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin 71. Yılı Kutlandı

Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğunca Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Milli Gün resepsiyonu düzenlendi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan resepsiyonda, iki ülkenin milli marşları okundu.

Cezayir'in İstanbul Başkonsolosu Mostefa Boudib, burada yaptığı konuşmada, 1 Kasım Devrimi'nin Cezayir halkının tarihinde belirleyici bir dönüm noktası olduğunu ve Cezayirlilerin yüksek sesle ve net bir şekilde "sömürgeciliğe hayır, özgürlüğe ve onura evet" demesini sağladığını dile getirdi.

Cezayir'in bu tarihi gününü anmanın, bağımsızlıktan bu yana ulusun başarılarını nesilden nesile onurlandırmak için bir fırsat olduğunu kaydeden Boudib, Cezayir'in, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında kilit bir aktör olarak rolünü pekiştirdiğini vurguladı.

Boudib, Cezayir-Türkiye ilişkileri hakkında da iki halk arasında yüzyıllardır süregelen kardeşlik ve dayanışmaya değinerek, "Bu ortak miras, gurur kaynağıdır ve stratejik ortaklığımızın büyümeye devam ettiği sağlam bir temel oluşturmaktadır." dedi.

Son yıllarda bu ilişkilerin, iki ülkenin liderlerinin "gerçek ve karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık kurma ve güçlendirme konusundaki samimi iradesini yansıtan dikkate değer bir dinamizme" tanıklık ettiğini belirten Boudib, iki ülke arasında siyasi ve diplomatik düzeyde çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğini, bölgesel ve uluslararası konularda istişare ve koordinasyon sağlandığını aktardı.

Boudib, Türkiye ve Cezayir'in birçok küresel konuda benzer tutumlar sergilediğini ve bunun da iki lider arasındaki derin anlayışın bir yansıması olduğunu dile getirdi.

İkili ticaret hacmi 2024'te 6 milyar doları aştı

Ekonomi alanında da Türkiye-Cezayir arasındaki işbirliğinin önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Boudib, "İkili ticaret 2024 yılında 6 milyar ABD dolarını aşarken, Türkiye çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bin 600'den fazla şirketle Cezayir'in hidrokarbon sektörü dışındaki en büyük yabancı yatırımcısı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Boudib, hem Türk hem de Cezayirli tüm yatırımcılara, mevcut tüm iş fırsatlarını değerlendirmeleri çağrısını yineleyerek, "Bu, iki ülkenin gelecekte ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma taahhüdü ve Cezayir'in yatırım ortamını iyileştirmek ve ihracatı hidrokarbonların ötesine taşımak için gerçekleştirdiği ekonomik reformlar bağlamında özellikle önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yaşayan Cezayirlilerin iki ülke halkları arasındaki dostluk bağlarını güçlendirme ve Cezayir'in kalkınmasında oynadıkları rol için teşekkür eden Boudib, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yurt dışındaki Cezayirlilerin refahına büyük önem verdiğini ve onların endişelerini gidermeyi ve koşullarını iyileştirmeyi öncelik haline getirdiğini söyledi.

Boudib, konuşmasının ardından, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için katılımcıları bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.