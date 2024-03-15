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İstanbul'da Asayiş Denetiminde 481 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş denetiminde 481 şüpheli yakalandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise yüksek miktarda trafik cezası kesildi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş denetiminde, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 481'i yakalandı. Denetim ve aramalarda 36 ruhsatsız tabanca, tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 285 lira ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul'da, "Huzur İstanbul" adıyla gerçekleştirilen trafik ve halka açık yerlerde yapılan 2 aşamalı denetimlerin sonuçları açıklandı.

İlk aşama olarak 14.00 ila 16.00 saatleri arasında kent genelindeki 221 noktada gerçekleştirilen denetimlere 1670 personel katıldı. Deniz Limanı Şubesi'ne ait 2 bot ve bir polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.

254 BİN 454 KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPILDI

İkinci aşamada ise 1712 personel, 21.00 ila 23.00 saatlerinde halka açık yerlerde denetlemeler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 254 bin 454 kişinin genel bilgi taraması yapıldı ve farklı suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 61 kişiye idari işlem uygulandı. Aramalarda 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap ile uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 285 lira ele geçirildi.

38 BİN 567 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Ayrıca, halka açık 602 yerde yapılan denetlemelerde 2 işyerine ve 9 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yapıldı. Denetimler kapsamında toplamda 38 bin 567 araç ve 2 bin 264 motosiklet kontrol edilirken, 1564 araç ve motosiklet ile 21 sürücü hakkında işlem yapıldı ve 11 araç trafikten alıkonuldu. Sürücülere ise toplamda 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Uyuşturucu Trafik Suç Politika Güncel Haberler

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