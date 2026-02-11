Haberler

İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda 11 lüks araca el konuldu; 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda 11 lüks araca el konuldu; 14 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olan 11 lüks araç ele geçirildi. Ele geçirilen araçlardan biri, sanal medya ünlüsü Ferdi Gökçe'ye ait. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı ve kaçakçılık suçlamasıyla işlem başlatıldı.

İstanbul'da otomotiv kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 lüks araç ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken el konulan araçlardan birinin sanal medya ünlüsü oto ekspertiz işi yapan Ferdi Gökçe'ye ait olduğu belirtildi. Ele geçirilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınarak turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen araçlara yönelik yürütülen çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Araçların, yasal süre içerisinde yeniden yurt dışına çıkarılması gerekirken bu sürenin bilinçli olarak aşıldığı ve çıkış işlemi yapılmadan Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde bazı araçların tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere devredildiği belirlendi. Ele geçirilen araçlardan bir kısmının ise yurt dışında bankalardan kredi çekilerek satın alındığı, kredilerin ödenmemesi üzerine haklarında çalıntı kaydı oluşturulduğu ve Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, toplam değeri 65 milyon lirayı bulan 11 lüks araca el konuldu. El konulan araçlardan birinin sanal medyada oto ekspertiz paylaşımlarıyla tanınan Ferdi Gökçe adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ele geçirilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış

Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış