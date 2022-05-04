İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da dün düzenlenen denetimlerde 582 göçmen yakalandı.

İSTANBUL'da dün düzenlenen denetimlerde 582 göçmen yakalandı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün 3 ilçede göçmenlere yönelik denetim yaptı. İstanbul Valiliği'nden denetimlere ilişkin yapılmna açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Yabancı Uyruklu Düzensiz Göçmenler" ile ilgili 03.05.2022 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yasadışı yöntemlerle ülkemize gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327'si Afganistan, 140'ı Pakistan, 24'ü Bangladeş, 21'i Suriye ve 70'i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Göçmen, Güncel, Haberler

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