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İstanbul'da 10 ayrı hırsızlık olayının 9 zanlısı yakalandı

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu, araç ve ev hırsızlıklarına ilişkin şüphelileri yakaladı. Operasyonda 3 tabanca, uzun namlulu silah, mermiler ve çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi.

İstanbul'da yaşanan 10 ayrı hırsızlık olayının 9 zanlısı yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farkı zamanlarda kuyumcudan, araçtan ve evden yapılan hırsızlıklara ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 77 mermi, 8 dizüstü bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 624 bin 150 lira, 7 bin 200 dolar, kolye, yüzük ve bileklik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden 27 yaşındaki Siphan K'nin öncesinden 36 suç kaydı, 4 aranması, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, 24 yaşındaki Sabri S'nin ise 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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