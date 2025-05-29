İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
Yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı transit gemi trafiği, saat 08.00'de, yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel