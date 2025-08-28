İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Kuru Yük Gemisi Emniyetle Demirletildi

Yalova'dan Ordu'ya giden 'VIKTOR ZABELIN' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle Ahırkapı'ya demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin emniyetli bir şekilde çekildiği belirtildi.

Yalova'dan Ordu'ya seyri sırasında İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi, emniyetle Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yalova'dan Ordu'ya giden "VIKTOR ZABELIN" adlı 108 metre boyundaki kuru yük gemisinde Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda çekilerek, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

