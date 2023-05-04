İSTANBUL-BAKAN KURUM: TUZLA'DAKİ TERSANEDE İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

? ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Tuzla'da tersanede çalışan işçilerle bir araya geldi. Kurum, '14 Mayıs'a çok az bir zaman kaldı. Bir tarafta eserleri, hizmetleri olanlar, ülkenin geleceğine dair hayalleri olanlarla var. Diğer tarafta ise bu ülkenin geleceğine dair tek bir hayali, hedefi olmayanlar yarışacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Tuzla'da tersanede çalışan işçilerle bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve çok sayıda işçi katıldı. Bakan Kurum yaptığı konuşmada, 'Sizler sadece birer tersane işçisi değilsiniz. Çakabey'in, Hızır Reis'in, Oruç Reis'in torunlarısınız. Bugün bizleri ağırladınız, bizlere gönlünüzü açtınız. Bizleri bir kardeşiniz olarak bağrınıza bastınız. Sevginizi, muhabbetinizi bizlerden esirgemediniz. Yaptığımız her dev eserin gizli kahramanları olan işçi kardeşlerimizle, sizlerle bir arada olmaktan büyük şeref duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun. İstanbul'umuzdayız, işçinin, emekçinin şehrindeyiz. Sanayinin, ticaretin, emeğin, göz nurunun, alın terinin şehrindeyiz. Milli gemilerimiz; Heybeliada'dan Burgazada'ya, Kınalıada'dan, İHA ve SİHA'larımızı göklere taşıyan uçak gemimiz TCG Anadolu'ya kadar, yerli ve milli savunma sanayimize, ülkemizin tam bağımsızlığına değer katan işçi ve emekçi kardeşlerimizin huzurundayız. Biliyoruz ki bizim medeniyetimiz; ülkemizi alın teriyle yükselten, kalkındıran işçi kardeşlerimizin emeğini her zaman 'kutsal' kabul etmiştir. Öyle ki işçinin hakkını daha alın teri kurumadan veririz" diye konuştu.

İŞÇİLERİN 1 MAYIS'INI KUTLADI

Bakan Kurum, 'Sayın başbakanımız daha önce yine sizlerle bir araya gelmişti. Ne demişti: 'İşçi demek, değer üreten insan demektir?. Sizlerin emekle, alın teriyle ürettiği değerler ülkemizin savunma sanayisine, ticaretine, ihracatına, ekonomisine büyük ölçüde yön veriyor. İşte biz de 21 yıldır her zaman değer üreten işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İşte daha 3 gün önce 1 Mayıs'tı. Bu günü Emek ve Dayanışma Günü olarak sizlerin bayramı ilan ettik. Ben bu vesileyle bir kez daha işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Sizlere, işçi ve emekçi kardeşlerimize, yavrularımıza, evlatlarımıza, gençlerimize söz veriyoruz. Bu aziz şehirde tek bir riskli, tek bir güvensiz yapı dahi bırakmayacağız. Sizler, milletimiz sıcak yuvalarında, güven içerisinde başını yastığa koymadığı müddetçe biz durmayacağız, başımızı rahat bir şekilde yastığa koymayacağız" şeklinde konuştu.

TCG ANADOLU GEMİSİNİ YAPAN TERSANEYİ DE ZİYARET ETTİ

Dünyanın ilk, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun yapıldığı Sedef tersanesindeki işçilerle de buluşan Kurum, 'En gelişmiş ülkelerde de afetleri görüyoruz, enkazı kaldıramıyorlar. Ama biz savunma sanayimizle, üretimimizle, gemilerimizle, İHA ve SİHA'larımızla bütün dünyaya meydan okuyoruz. Bu gurur hepimizin, Türkiye'nin gururu o yüzden ülkenizle övünün. İnşallah biz ilk etapta 319 bin ardından 650 bin konutu eşzamanlı, demografik ve kültürel yapıya uygun yapacağız. Sonuna kadar 11 ilimizde olacağız. Milletimizin desteğiyle 21 yıldır hizmet veriyoruz. Daha iyisini hep birlikte yapacağız. 14 Mayıs'a çok az bir zaman kaldı. Bir tarafta eserleri, hizmetleri olanlar, ülkenin geleceğine dair hayalleri olanlarla var. Diğer tarafta ise bu ülkenin geleceğine dair tek bir hayali, hedefi olmayanlar yarışacak" dedi.