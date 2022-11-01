İstanbul'a 7 yeni deniz hattı - 350 kişilik deniz otobüsünden sadece 2 yolcu çıktı Güncel Haberler İstanbul'da trafik sorununa çare olması için 7 yeni deniz hattı bugün seferlerine başladı. Avcılar-Kadıköy hattında ilk sefer gerçekleştirilirken, dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Avcılar'da iskeleye yanaşan 350 kişilik deniz otobüsünden sadece 2 kişi indi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararın ardından mega kentte 7 yeni deniz hattı bugün seferlere başladı. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel yeni deniz hatları ilk yolcularını aldı. Buna göre Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy- Kadıköy hattında 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21,90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11,50 liraya yolculuk yapabilecek. 350 KİŞİLİK DENİZİ OTOBÜSÜNDEN 2 YOLCU İNDİ Kadıköy'den yola çıkan 350 kişi kapasiteli deniz otobüsü bugün saat 11.00 sıralarında Avcılar iskelesine yanaştı. Deniz otobüsünden sadece 2 kişinin inmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce Marmaray kullandığını söyleyen üniversite öğrencisi Nisa Nurdur, artık 50 dakika içerisinde Avcılar'a geldiğini belirterek, "Sanırım yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamını istiyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Kadıköy Avcılar Güncel Haberler

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