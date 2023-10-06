İSTANBUL 16'NCI ASYA PASİFİK KONGRESİ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İstanbul, Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği'nin düzenlediği 16'ncı Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Bin 500'e yakın cerrahın bir araya gelme şansı bulduğu kongre hakkında bilgiler veren Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Profesörü ve Kongrenin Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, 'Bu kongreden sonra da başkanlık Türkiye'ye geçiyor. Yani bütün ülkelerin yönetimi, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olacak. Bu da bizim için ayrı bir onur vesilesidir' dedi. Lütfü Kırdar Kültür Kongre Merkezi'nde 4-7 Ekim'de gerçekleştirilecek olan 16'ncı Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresinde, Asya Pasifik bölgesindeki 50 ülkeden temsilciler bulunuyor. Bu ülkelerden gelen cerrahlar hem konuşmacı hem katılımcı olarak kongrede yer alıyor. Yeni teknolojiler, robotik, obezite, kanser, karaciğer, kalın bağırsak ve mide cerrahisi gibi alanlardaki yeni gelişmeler burada gözden geçiriliyor. Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Mahir ÖZMEN, kongre sekreterliğini Prof. Dr. Aras Emre Canda, Bilimsel Sekreteryayı ise Doç. Dr. Kadri Çolakoğlu, Doç. Dr. Emre Gündoğdu ve Doç. Dr. Ahmet Rençüzoğulları üstleniyor. 5 ADET CANLI CERRAHİ DÜZENLENECEK

Kongre boyunca ise 28 panel, 17 konferans ve 15 serbest sunu oturumu gerçekleşecek ve kongre boyunca 123 panel sunumu, 80 sözlü sunumu ve 31 video sunumu yapılacak. Ayrıca 5 adet canlı cerrahi düzenlenerek uygulama teknikleri, misafir katılımcılarla paylaşılacak.

KATILIMCILAR PRE-KONGRE VE POST-KONGRE KURSLARA KATILARAK CERRAHİ BECERİLERİNİ GELİŞTİREBİLECEKLER

Katılımcılar pre-kongre ve post-kongre kurslara katılarak cerrahi becerilerini geliştirebilecekler. Ayrıca, beceri laboratuvarları, uzman konuşmalar, tartışma panelleri, canlı cerrahiler, video oturumları, yeni teknoloji oturumları ve sözlü ve poster sunumları gibi bir dizi etkinlikler de düzenleniyor. Ayrıca kongrede, yeni yetişen cerrahlar için özel olarak hazırlanan ödüllü yarışma oturumları da bulunmaktadır.

'ROBOTİK CERRAHİ KURSU YAPTIK'

Kongrede yeni robotlarla ilgili önemli bilgiler verildiğini belirten Kongre Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, 'Dün 3 tane önemli kurs yaptık. Kurslar kongre sırasında da devam edecek. Bunlardan iki tanesi hem obezite hem de kalın bağırsak cerrahisiyle alakalıydı. Robotik cerrahi kursu yaptık. Dünyanın farklı yerlerinden gelen kişilere, robot kullanımıyla ilgili eğitim verildi. Yine endoskopik olarak yemek borusu içerisindeki tümörlere ya da yemek borusunun hastalıklarına müdahalelerle ilgili sadece endoskop kullanarak yapılacak girişimler gösterildi. Bugün de bu konular detaylı olarak ele alınıyor. Kongrenin sahipliğini yapan Asya Pasifik Endoskopik Cerrahi Derneği'nin genel sekreteri ve başkanı da burada. Bu kongreden sonra da başkanlık Türkiye'ye geçiyor. Yani bütün o ülkelerin yönetimi, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olacak. Bu da bizim için ayrı bir onur vesilesidir' açıklamasında bulundu.

'JAPONYA'DAN KATILANLARIN SAYISI YÜKSEK'

Prof. Dr. Mahir Özmen sözlerine şunları ekledi:

'Özellikle canlı ameliyatların tamamının Türkiye'den yapılıyor olması, Türkiye hastanelerinin üst seviyesi, Türk cerrahlarının donanımlı görülmesi de sağlık turizmine mutlaka olumlu yansıyacaktır. Nitekim bazı özel hastanelerin de burada stantları var. Kongreye Japonya'dan katılanların sayısı ise yüksek. Endonezya, Malezya, Filipinler, Pakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerden de çok sayıda katılımcı var.'

'TÜRKİYE'DE CERRAHİNİN ÜST DÜZEYDE OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof Philip Chiu

'İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Burada hem bilimsel hem de kültürel olarak çok ciddi bilgi alışverişinde bulunacağız. Burası yeni gelişmelerin, yeni teknolojilerin değerlendirildiği bir kongre olması özelliğiyle de bizim için çok önemli. Ben zaten Prof. Dr. Özmen'i biliyordum. Onun dışında da burada birçok cerrahı görme fırsatım oldu. Onların da yetenekli olduğunu görüyorum. Gördüğümüz mekanlarda cerrahide üstü düzey hizmet veriliyor. Bu nedenle de onlarla olmaktan ve bu bilgi alışverişini yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

'3-4 YENİ ROBOT DA BU KONGREDE YER ALIYOR'

Endoskopik robotik cerrahisi alanında çalışmalar yaptığını belirten Asya Pasifik Endoskopik ve Laparoskopik Dernek Sekreteri David Lomanto ise 'Kongre sırasında da bu alanlarda önemli bilgi alışverişleri olacak. Bence hem doğuyla batının bir araya gelmesi hem de farklı kültürlerden farklı cerrahi birikimlerden gelen insanların bilgilerini paylaşması açısından da son derece önemli bir kongre. Ben özellikle o bölgedeki eğitimlere de çok uzun zamandır emek veren, çaba harcayan birisiyim. Aynı şeyin Türkiye'de devam etmesi için çaba gösteriyoruz. Hem cerrahi hem endoskopi alanındaki önemli gelişmeler elbette ki sağlık sistemlerini ve insanların hayatını olumlu yönde etkileyecek. Örneğin sadece bu kongrede, 3-4 tane yeni robotun devreye girmiş olduğunu görüyoruz. Bu robotlar sadece cerrahi ile değil, cerrahi ve endoskopinin kombine kullanımıyla yani endoluminal dediğimiz, sadece organın içine girip organın içinden yapılabilecek cerrahileri yapıyor. Bunun da çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.