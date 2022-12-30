İsrail yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen Filistinlinin cenazesini teslim etti

İsrailli yetkililer, aralık ayı başında ordu güçlerince yakın mesafeden vurularak öldürülen bir Filistinlinin cenazesini teslim etti.

İsrailli yetkililer, aralık ayı başında ordu güçlerince yakın mesafeden vurularak öldürülen bir Filistinlinin cenazesini teslim etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şehit edilen Ammar Hamdi Muflih'in (22) naaşı ailesi ve ekiplerimiz tarafından teslim alınarak Nablus'taki Rafidiyye Hastanesi'ne nakledildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin 2 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yakın mesafeden ateş açarak Muflih'i öldürdüğü kaydedildi.

Askeri törenle defnedilecek

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre de Filistinli Muflih'in cenazesi yarın düzenlenecek askeri törenle defnedilecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin Devlet Başkanlığı, Başbakan Muhammed Iştiyye ve Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yakın mesafeden ateş açarak Filistinli Muflih'i öldürmesine tepki göstermişti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesi yakınlarında İsrail askerleriyle münakaşa sırasında Filistinli Ammar Hamdi Muflih'in öldürülmesinden "dehşete" düştüğünü ifade etmişti.

Muflih'in acılı ailesine başsağlığı dileyen Wennesland, "Bu tür olaylar tamamen ve derhal soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermelidir." açıklaması yapmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık'ta İsrail askerlerinin, El-Huvvara beldesinde bir Filistinliye yakın mesafeden ateş açtığını ve ambulansın ulaşmasını da engellemesi sonucu yaralının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Sosyal medyada bir İsrail askerinin kendisinden kaçmaya çalışan bir Filistinli ile itişip kakıştığı, ardından da Filistinli gence "sıfır mesafeden" birkaç el ateş ettiği görüntülerin yayılması üzerine uluslararası ve yerel düzeyde çok sayıda tepki açıklaması yapılmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2019'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının "esir takasında pazarlık konusu yapmak için sürdürülmesi" yönünde karar vermişti.