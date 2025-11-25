Haberler

İsrail Ulaştırma Bakanı BAE'ye Gizli Ziyaret Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, Abu Dabi'den Hayfa'ya uzanan ticaret yolu projesi için BAE'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. İki yıl önce askıya alınan 'Barış Yolu' projesinin yeniden gündeme geldiği belirtiliyor.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, Abu Dabi'den Hayfa'ya uzanan ticaret yolu projesi için birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail, 2 sene önce askıya alınan "Barış Yolu" projesini hayata geçirmek için girişimlerine yeniden başladı.

Ulaştırma Bakanı Regev'in, geçmiş ziyaretlerinden farklı olarak bu ziyaretine ilişkin basına herhangi bir açıklama yapmadığına dikkati çekildi.

Haberde, ABD'nin bir önceki Başkanı Joe Biden döneminde ortaya atılan Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa Birliği'ni birbirine bağlayacak demir yolu projesi üzerine görüşmeler yapmak için İsrailli Bakan'ın BAE'ye gittiği iddia edildi.

Regev'in ziyareti sırasında BAE'nin ulusal demir yolu otoritesi "Etihad Rail" yöneticileriyle bir araya geldiği, bu toplantının Hindistan'dan ithal edilecek malların yüksek hızlı trenle BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden Hayfa Limanı'na taşımak, oradan da deniz yoluyla Avrupa ve ABD'ye dağıtmak üzere tasarlanan ve "Barış Yolu" adı verilen projenin başlatılmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

İsrail'in Gazze ve diğer ülkelere saldırıları nedeniyle 2 yıldır askıya alınan projenin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretine paralel olarak yeniden gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde, Fransız ve Türk yetkililerin, demir yolunun Suriye ve Lübnan üzerinden geçmesi teklifini ABD'ye sunduğu da iddia edildi.

BAE'nin 2 senedir Hindistan, Suudi Arabistan ve Ürdün ile proje üzerine görüşmeler yaparak ilerleme kaydettiği, güzergahın bir kısmını İsrail'in işgal ettiği işgal altındaki Batı Şeria'daki Ölü Deniz bölgesinde son bulduğu, İsrail'in projenin kuzeye taşınmasını BAE'nin ise İsrail'in güneye doğru demir yolunu uzatmasını istediği aktarıldı.

Habere göre, toplantı sırasında, İsrail demir yolları üst düzey yetkilileriyle BAE demir yolları yetkililerinin bir araya gelmesi ve ülkeler arasında özel bir idare kurulmasının kararlaştırıldığı, bu idarenin trenlerin ülkeler arasındaki geçişini yöneteceği, ayrıca taraflar arasında siyasi sorunları önlemek amacıyla Ürdün ve İsrail arasında güneydeki Ölü Deniz bölgesinden geçen bir demir yolu geçişi olasılığını da incelemesi konusunda anlaşmaya varıldı.

?IMEC Projesi

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla 2023'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak çok uluslu bir demir yolu ve denizcilik projesi olan "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)" tanıtılmıştı.

Çin'e bir meydan okuma olarak görülen IMEC'in Hindistan'dan BAE'ye uzanması, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanması öngörülmesine karşın fizibilitesi tartışmalara yol açmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı projenin, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa Birliği'ni demir yolları, deniz yolu hatları, iletişim ve enerji boru hatları ile birbirine bağlayacak kapsamlı bir altyapı ağı oluşturmayı amaçladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.