İsrail Savunma Bakanlığı'ndan 1,5 Milyar Dolar Değerinde Askeri Araç Üretim Planı

İsrail Savunma Bakanlığı, gelecek 5 yıl içinde yerli tank ve zırhlı personel taşıyıcı üretimini arttırmak üzere 1,5 milyar dolar değerinde bir planı onayladı. Merakava Mark 4 Barak tankları ile Namer ve Eitan zırhlı personel taşıyıcılarının üretimi artırılacak ve XTEND şirketiyle İHA alımı için mutabakat zaptı imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığı, tank ve zırhlı personel taşıyıcı üretiminin arttırılmasına ilişkin 1,5 milyar dolar değerindeki planı onayladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gelecek 5 yıl içinde yerli zırhlı personel taşıyıcı ve tank üretiminin arttırılmasını öngören planının onaylandığı bildirildi.

1,5 milyar dolar değerindeki plan kapsamında Merkava Mark 4 Barak model tanklar ile Namer ve Eitan zırhlı personel taşıyıcılarının üretiminin arttırılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten sonra başlatılan saldırılarda söz konusu askeri araçların "başarılı bir şekilde" kullanıldığı vurgulanarak, üretimi arttırılması planlanan askeri araçların saldırılarda 1 milyon kilometreden fazla yol kat ettiği kaydedildi.

Bakanlığın tasdiklediği plan, İsrail Meclisinin de onayına sunulacak.

İsrail Savunma Bakanlığından ayrıca yapılan açıklamada, İsrailli insansız hava aracı (İHA) üreticisi XTEND şirketiyle milyonlarca dolar değerinde FPV dron alımı için mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Söz konusu dronların gelecek aylarda İsrail ordusuna teslim edileceği, XTEND şirketinin orduya dronların kullanımına ilişkin eğitim vereceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
