İsrail'in saldırıları Lübnan'ın güneyinde turizmi de vurdu, işletmeciler ayakta kalma mücadelesi veriyor

İsrail'in saldırıları ve Lübnan'ın güneyindeki işgali, bir zamanlar yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgeyi sessizliğe büründürürken, geçimini turizmden sağlayan işletmecileri de ayakta kalma mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı.

Yıllarca restoranları, konukevleri ve turistik tesisleriyle çok sayıda yerli ve yabancı turist çeken Lübnan'ın güneyi, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı saldırılar nedeniyle turizm sektörünün en ağır darbe aldığı bölgelerden de biri oldu.

Saldırılarda hasar gören işletmelerini kendi imkanlarıyla yeniden ayağa kaldırmaya çalışan esnaf, ekonomik krizin derinleşmesi, ateşkese rağmen ziyaretçi sayısındaki sert düşüş ve güvenlik endişelerinin sürmesi nedeniyle beklediği toparlanmayı sağlayamadı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmesi ve zaman zaman devam eden saldırıları, bölgeye yönelik güvenlik kaygılarını artırarak yerli ve yabancı turistlerin bu bölgeleri tercih etmesini engelliyor.

Artan maliyetler ve müşteri yetersizliği nedeniyle bazı restoran, konukevi ve turistik işletmeler kepenk kapatırken, faaliyetini sürdürebilen işletmeler ise yüksek işletme giderleri ve düşük gelirle varlığını korumaya çalışıyor.

Bölge esnafı, saldırıların kalıcı olarak sona ermesini, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini, güvenlik ve istikrar ortamının yeniden sağlanmasını, ziyaretçilerin yeniden Lübnan'ın güneyine gelmesini ve turizm sektörünün eski hareketli günlerine kavuşmasını bekliyor.

"Ayakta kalmaya çalışıyoruz"

Hasbaya'da restoran işleten Marsil el-Hamra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin uzun yıllardır İsrail saldırıları ve çatışmaların etkisi altında olduğunu, son dönemde ise turizm hareketliliğinin tamamen durduğunu söyledi.

Lübnan'ın güneyinin doğal güzellikleriyle öne çıktığını belirten Hamra, insanların bölgeyi ziyaret ederek doğasını, nehirlerini ve yeşil alanlarını görmesini istediklerini belirterek, "İnşallah güzel günler yeniden gelir." dedi.

Hamra, İsrail'in son 3 yıldır bölgeye saldırılar düzenlediğini belirterek, "Eskiden, gördüğünüz gibi, burada hareketlilik olurdu, turistler gelirdi. Savaşların bizi vurmasının ardından hiçbir hareket kalmadı." ifadesini kullandı.

Eskiden turistlerle dolup taşan bölgenin bugün sessizliğe büründüğünü ifade eden Hamra, yıllardır birlikte çalıştıkları personele karşı sorumlulukları bulunduğunu, elektrik, mazot ve jeneratör gibi işletme giderlerini karşılamakta zorlandıklarını anlattı.

Zarar ederek işletmelerini ayakta tutmaya çalıştıklarını dile getiren Hamra, saldırıların tamamen sona ermesini, güvenliğin yeniden sağlanmasını ve ziyaretçilerin yeniden Lübnan'ın güneyine gelmesini istediklerini belirtti.

Hasebani Nehri boyunca faaliyet gösteren işletmelerin benzer sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Hamra, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri bölgenin doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Hükümetten destek bekliyorlar

Hasbaya'da konaklama ve dinlenme tesisi bulunan Enver Ebu Gayda ise ilk olarak 2024'te İsrail saldırısına uğradıklarını, son saldırılarda ise yaklaşık 250 metrekarelik ana mutfaklarının içindeki tüm ekipmanlarla birlikte tamamen yıkıldığını söyledi.

İşletmelerini hiçbir kurumdan destek almadan kendi imkanlarıyla yeniden ayağa kaldırdıklarını belirten Ebu Gayda, "Güvenlik endişeleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ziyaretçiler, bölgeye gelemiyor." dedi.

Personel çıkarmak zorunda kaldıklarını, bazı çalışanlara ise yalnızca yarım maaş ödeyebildiklerini ifade eden Ebu Gayda, iş hacimlerinin bugün neredeyse sıfır seviyesine gerilediğini kaydetti.

Onarım çalışmalarını sürdürmelerine rağmen misafir ağırlayamadıklarını belirten Ebu Gayda, devletin zarar gören işletmelere ve bölgede yaşamaya devam eden insanlara destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Turizmin durma noktasına geldiğini ve insanların geçimlerini sağlamakta zorlandığını dile getiren Ebu Gayda, işletmesini tamamen kendi imkanlarıyla yeniden kuranlara destek sağlanmasının hem işletmelerin hem de çalışanların geleceği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.