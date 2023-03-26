İsrail Ordusu İki Askerinin Yaralandığı Saldırının Ardından Nablus'a Giriş ve Çıkışları Kapattı

RAMALLAH, 26 Mart (Xinhua) -- Filistin güvenlik kaynakları, Huvvara beldesinde araçtan açılan ateş sonucu iki İsrail askerinin yaralandığı saldırının ardından İsrail ordusunun Cumartesi gecesi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus bölgesine giriş ve çıkışları kapattığını açıkladı.

RAMALLAH, 26 Mart (Xinhua) -- Filistin güvenlik kaynakları, Huvvara beldesinde araçtan açılan ateş sonucu iki İsrail askerinin yaralandığı saldırının ardından İsrail ordusunun Cumartesi gecesi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus bölgesine giriş ve çıkışları kapattığını açıkladı.

Xinhua'ya konuşan kaynaklar, silahlı saldırının ardından İsrail ordu güçlerinin bölgeye tam bir kuşatma uyguladığını ve Filistinli araçların girişini engellemek için Nablus'a ve komşu birçok kasaba ve köye giden yolları kapattığını söyledi.

Nablus'un güneyinde yer alan Huvvara'nın belediye başkanı Nabil Dmeidi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kasabaya giriş ve çıkışları yasakladığını, tüm mağaza ve dükkanları kapattığını ve halkın hareket etmesini engellemek için sokaklara onlarca asker yerleştirdiğini belirtti.

İsrail ordu sözcüsü Cumartesi akşamı yaptığı basın açıklamasında Huvvara'da araçtan açılan ateş sonucu iki İsrail askerinin yaralandığını, askerlerden birinin durumunun ağır, diğerinin ise hafif olduğunu söyledi. Saldırganlar beldede hızla seyreden bir araçtan askerlere ateş açtı.

Silahlı saldırıyı sol görüşlü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) silahlı kanadı olan Ebu Ali Mustafa Tugayları adlı militan grup üstlendi.

Aralarında İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) de bulunduğu birçok Filistinli grup ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda silahlı saldırının "İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlallerine doğal bir yanıt olduğunu" ifade etti.

İsrail ve Filistinliler arasındaki gerginlik bu yılın Ocak ayı başından bu yana tırmanmaya devam ederken, Filistin ve İsrail resmi istatistiklerine göre yaşanan olaylarda 89 Filistinli ve 14 İsrailli hayatını kaybetti.