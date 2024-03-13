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İsrail ordusu Cenin'deki hastanenin önünde ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir hastanenin acil servisi önünde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü, 4 kişi de yaralandı. İsrail güçleri Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistinliler ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir hastanenin acil servisi önünde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü, 4 kişi de yaralandı.

Cenin Devlet Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'deki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nin acil servisi önünde bir grup Filistinliye ateş açtığını söyledi.

Yetkili, olayda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail askeri gücünün buldozerler eşliğinde şafak vakti Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini ve altyapıyı buldozerlerle tahrip etmeye başladığını ifade etti.

Filistinliler ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışmaların yaşandığını, zaman zaman patlama seslerinin duyulduğunu aktaran görgü tanıkları, ordu güçlerinin, Halil Süleyman Devlet Hastanesi avlusunda bulunan acil servisin önünde bir grup Filistinliye ateş açtığını kaydetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yaklaşık 5 saat süren baskından sonra Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildiğini ifade etti.

Öte yandan, yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin, askeri buldozerler eşliğinde Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na ve kamptaki El-Haşşaşin Mahallesi'ne baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktığını dile getiren kaynaklar, çatışmada ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 432'ye yükselirken, yaklaşık 4 bin 700 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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