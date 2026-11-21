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ABD'deki İsrail lobisinin, Iowa Başsavcısı Brenna Bird'den Türkiye'nin Tel Aviv'e yönelik ticaret kısıtlamalarına karşı eyaletin boykot karşıtı yasasını kullanmasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) kınamasını istediği ileri sürüldü.

ABD'deki İsrail kaynaklı lobi ve etki faaliyetlerine ilişkin belgeleri gündeme taşımasıyla bilinen araştırmacı gazetecilik platformu Drop Site News'in Iowa eyaletinin bilgi edinme yasası kapsamında ulaştığı resmi e-postalara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Şikago Konsolosluğunun, ABD'li eyalet yetkilileriyle kurduğu kişisel temaslar üzerinden boykot karşıtı yasaları harekete geçirmeye ve Gazze'deki eylemlerini soruşturan uluslararası kurumlara karşı destek toplamaya çalıştığı öne sürüldü.

E-postalarda, Şikago kentindeki İsrail Konsolosluğu, Ulusal Başsavcılar Birliği ve İsrail'e yönelik siyasi ve toplumsal desteği artırmak amacıyla ABD'li yetkililere geziler düzenleyen New York merkezli Amerika-İsrail Dostluk Birliği (AIFL) tarafından, Iowa Başsavcısı Brenna Bird'e Şubat 2024'te, diğer eyalet başsavcılarıyla birlikte 25 Mayıs-2 Haziran 2024 döneminde düzenlenecek "İsrail çalışma turuna" katılması için davetiye gönderildiği kaydedildi.

Teklifin, uçak biletleri, otel konaklaması, ulaşım, turlar, yemek masraflarının büyük bir kısmını ve sigorta masraflarını kapsadığı belirtildi.

E-postalarda, değeri 7 bin 200 dolar olarak gösterilen geziye, Bird'in katılıp katılmadığına dair bilginin ise yer almadığı aktarıldı.

İsrail Başkonsolosundan "Kudüs'ten talimatlar" mesajı

Yazışmalarda, gezi teklifinin ardından İsrail'in Şikago Başkonsolosu Yinam Cohen'in Nisan 2024'te Bird'e gönderdiği ve "Kudüs'ten talimatlar" olarak nitelendirdiği e-postada, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamalarının Iowa'nın boykot karşıtı yasasının "ruhunu" ihlal edip etmediğinin soruşturulmasını istediği ifade edildi.

ABD'de İsrail'i boykot eden şirketleri cezalandırmayı amaçlayan yasaların yabancı hükümetleri değil şirketleri hedef almasına rağmen Cohen'in mesajında, "Iowa eyaleti tarafından başlatılacak bir soruşturmanın, Türk hükümetine kararını yeniden gözden geçirmesi yönünde güçlü bir mesaj vereceğini" savunduğu vurgulandı.

E-postalarda, Bird'in bu yönde bir soruşturma başlatıp başlatmadığına dair bilgi de yer almadığına işaret edildi.

UCM'ye yönelik talep

Cohen'in Mayıs 2024'te Bird'e yeniden ulaştığı ve bu kez İsrailli liderler hakkında tutuklama emri talep eden UCM Savcısı Karim Khan'ın girişiminin "adaletin ve hukukun temel ilkelerini zedelediğini" savunarak Başsavcı'dan bu karara "açıkça tavır almasını" istediği belirtildi.

Haberde, Başsavcı Bird'ün birkaç hafta içinde 19 eyalet başsavcısıyla birlikte Kongreden UCM'ye yaptırım uygulamasını isteyen mektuba imza attığı, ayrıca 9 Kasım'da 12 Cumhuriyetçi eyalet başsavcısının imzasıyla yayımlanan ortak mektuba öncülük ederek İngiltere ve Hollanda'dan, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere uyguladıkları ithalat kısıtlamasını kaldırmalarını istediği kaydedildi.

Öte yandan haberde, ABD'li 19 eyalet başsavcısının ortak mektubunda ise Cohen'in yazışmalarda öne sürdüğü argümanların büyük ölçüde tekrarlandığı kaydedildi.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail lobisinin ABD'de yerel yönetimlere kadar uzanan nüfuz ağı

Öte yandan, haberde, siber korsan gruplarınca ele geçirilen başka e-posta arşivlerinin, İsrail'in ABD'deki lobi faaliyetlerini yalnızca federal düzeyle sınırlı tutmayıp eyalet başsavcıları ve yerel yasama organlarına kadar indirdiğine işaret ettiği belirtildi.

Haberde, İsrail'e geziyi düzenleyen AIFL ile İsrail yönetimi arasındaki yakın işbirliğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda sızdırılan e-postaların AIFL'nin 2017'den bu yana İsrail Stratejik İşler Bakanlığı ile boykot karşıtı kampanyalarda yakın işbirliği içinde çalıştığını ortaya koyduğu kaydedildi.

E-postalarda, AIFL'nin, ABD'li eyalet yetkililerine yönelik turlar düzenlemek üzere Aralık 2025'te İsrail Dışişleri Bakanlığından 150 bin dolar, daha önce de Stratejik İşler Bakanlığınca kurulan yarı resmi Concert şirketinden 33 bin dolar hibe aldığının görüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA