Haberler

İsrail ordusu ülkede İran saldırıları sonrası getirilen kısıtlamaların süreceğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'dan gelen saldırılara karşı alınan kısıtlamaların süreceğini açıkladı. İran'ın misillemelerinin azalmasına rağmen, ekonomik endişeler nedeniyle daha önce gevşetilen kısıtlamalar 5 Mart'a kadar geçerli olacak.

İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırıları sonrasında ülkede getirilen ancak ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle gevşetilen kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki kısıtlamaların İran'dan yapılan "füze misillemelerinin" sıklığının azalmasına rağmen süreceği bildirildi.

İç Cephe Komutanlığınca yapılan son değerlendirmelerin ardından söz konusu kısıtlamaların pazartesi gününe kadar yürürlükte kalmasına karar verildiği belirtildi.

İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin İsrail'e misillemeleri devam ederken İsrail, 5 Mart'ta ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle kısıtlamalarda gevşemeye gitmişti.

İsrail'de "temel faaliyet" düzeyinden "sınırlı faaliyet" düzeyine geçileceğini duyuran İç Cephe Komutanlığı, bu değişikliğin 7 Mart Cumartesi saat 20: 00'ye kadar geçerli olacağını duyurmuştu.

Bu bağlamda, eğitim faaliyetlerinin yasak olmaya devam edeceği, gerekli sürede korunaklı alanlara ulaşılabilmesi koşuluyla 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği ve yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşılabilen işyerlerinde faaliyetlere devam edileceği açıklanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Uçakta 'Trump'ta ölüm' sloganı atınca gözaltına alındı

Trump'a öfke büyüyor! Uçakta attığı slogan ortalığı karıştırdı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi