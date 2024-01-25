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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi

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İHH Adıyaman Şube Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen protestoda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı ve tekbir getirdi. Basın açıklamasında Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adıyaman'da protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanlığı öncülüğünde, Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı ve tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını söyledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sıradan bir toprak parçası olmadığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamber Efendimizin miraca çıkarken uğradığı ilk yer, tevhit akidesinin ilk merkezlerinden biridir. Bu yüzden Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davası bir inanç ve iman davasıdır. Biz Müslümanlar için Mekke, Medine, Kabe ve Mescid-i Nebevi ne kadar kutsalsa aynı şekilde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa da o kadar kutsaldır."

Gazze'de yeterli derecede su ve gıda olmadığını belirten Tekin, "Gazze'de şu anda on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölümle karşı karşıya kalmış durumda. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler." dedi.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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