İsrail basınına göre, havacılık sektörü temsilcileri hava sahasının "derhal kapatılması" istiyor

İsrail basını, havacılık sektörü temsilcilerinin, İran'ın 28 Şubat'ta başlayan ABD- İsrail saldırılarına yönelik misillemelerinin sürmesi nedeniyle hava sahasının "derhal kapatılması" tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, havacılık sektörünün üst düzey temsilcileri, İran'ın hava saldırılarının devam etmesi üzerine Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın derhal kapatılması çağrısını ilettiği kaydedildi.

Haberde, saldırıların başlangıcından bu yana kısıtlı şekilde faaliyet gösteren İsrail hava sahasının, güvenlik değerlendirmeleri ışığında tamamen kapatılmasına yönelik baskıların arttığı belirtildi.

Ayrıca, sektör temsilcilerinin nisan başında kutlanacak Hamursuz Bayramı öncesinde hava sahasının kapatılmasını ve sadece acil uçuşlara izin verilmesini önerdiği aktarıldı.

Haberde, Sivil Havacılık Dairesi Başkanı ve Havalimanları Otoritesi Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu uzman ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla durum değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.

İsrail, ABD ile birlikte İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası hava sahasını sivil uçuşlara kapattığını duyurmuş, 4 Mart'ta kademeli olarak açma kararı almıştı.