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İsrail'den İran'a bağlı olduğu iddiasıyla 37 kripto para cüzdanına yaptırım

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğu ve Hizbullah ile diğer vekil örgütleri finanse etmek için kullanıldığı iddia edilen 8 milyon dolar değerindeki 37 kripto para cüzdanına yönelik yaptırım kararını onayladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı olduğu ve Hizbullah ile diğer vekil örgütleri finanse etmek amacıyla kullanıldığı iddia edilen 8 milyon dolar değerindeki 37 kripto para cüzdanına yönelik yaptırım kararını onayladığı bildirildi.

Katz'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı Terörün Finansmanıyla Mücadele Ulusal Bürosu (NBCTF) ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma neticesinde, söz konusu cüzdanların İran destekli örgütlere fon aktarmak için kullanıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, paranın öncelikli hedefinin Hizbullah olduğu iddia edilerek, yıllar içinde bu cüzdanlar aracılığıyla İran destekli örgütlere "on milyonlarca dolar aktarıldığı" savunuldu.

Katz'ın, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı olduğu ve Hizbullah ile diğer vekil örgütleri finanse etmek amacıyla kullanıldığı iddia edilen 8 milyon dolar değerindeki 37 kripto para cüzdanına yönelik yaptırım kararını onayladığı kaydedildi.

İsrail, daha önce de "terörü finanse etmek" için kullanıldığı iddiasıyla kripto cüzdanlara el koymuştu.

İsrail'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 37 kripto para cüzdanına karşı uyguladığı yaptırımların, bu cüzdanlara el konulduğu anlamına gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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