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İsrail'de on binlerce kişiden erken seçim çağrısı

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- İsrail'de on binlerce kişiden erken seçim çağrısı

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te on binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısında bulundu.

İsrail'de on binlerde kişi yeniden sokağa indi. İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısında bulundu. Ellerinde İsrail bayrağı taşıyan göstericiler, sık sık "Şimdi seçim" sloganı attı. Zorunlu askerlik hizmetinin tüm halka eşit şekilde uygulanması çağrısında da bulunan göstericiler, ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat öğrencilerinin zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasına tepki gösterdi.

İsrail basını, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana söz konusu gösterinin düzenlenen en büyük protesto olduğunu belirtti.

Protestoya katılan 74 yaşındaki Nurit Robinson, "Bu hükümet tam anlamıyla bir başarısızlıktır. Bizi uçuruma sürükleyecekler" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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