İsrail basını: Tel Aviv, IMEC projesine yönelik girişimlerini son haftalarda yoğunlaştırdı

İsrail basını, Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzanan "modern Hicaz Demiryolu"nun gündeme gelmesinin ardından, Tel Aviv yönetiminin son haftalarda, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru projesine ilişkin çabalarını yoğunlaştırdığını ileri sürdü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tel Aviv, İran'ın nüfuzu altındaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak "ekonomik koridor" projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzanan "modern Hicaz Demiryolu"nun gündeme gelmesinin ardından yayınlanan haberde, İsrailli yetkililerin, mevcut bölgesel gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle projeyi ilerletme çabalarını artırdığı iddia edildi.

Yedioth Ahronoth, söz konusu girişimin, İran'ın mevcut çatışma sürecinde deniz trafiğini aksattığı belirtilen stratejik su yolunu devre dışı bırakacak alternatif bir ticaret hattı oluşturmayı amaçladığını ileri sürdü.

Gazetenin haberine göre, İsrailli yetkililer, bu koridorun İran'ın küresel ekonomi üzerindeki nüfuzunu önemli ölçüde azaltacağını ve İsrail'in gelecekteki askeri seçeneklerinin kısıtlanmamasını sağlayacağını savundu.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetiminin projeyi 7 Ekim 2023'ten haftalar önce duyurduğu hatırlatılan haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Tel Aviv'in projedeki rolünün daha karmaşık hale geldiği ifade edildi.

İsrail Dışişleri ve Maliye bakanlıklarındaki yetkililerin mevcut tabloyu "nadir bir fırsat" olarak gördüğü ve projeyi hızlandırmak istediği kaydedilen haberde, buna karşın Suudi Arabistan'ın katılımının sağlanmasının en önemli güçlüklerden biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

Gazete, görüşmelere yakın yetkililere dayandırdığı haberinde, Riyad'ın projeye diğer bazı Körfez ülkelerine kıyasla daha az istekli yaklaştığını ve şu ana kadar somut bir çözüme ulaşılamadığını belirtti.

IMEC Projesi

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla 2023'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak çok uluslu bir demir yolu ve denizcilik projesi olan "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)" tanıtılmıştı.

Çin'e bir meydan okuma olarak görülen IMEC'in Hindistan'dan BAE'ye uzanması, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanması öngörülmesine karşın fizibilitesi tartışmalara yol açmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı projenin, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa Birliği'ni demir yolları, deniz yolu hatları, iletişim ve enerji boru hatları ile birbirine bağlayacak kapsamlı bir altyapı ağı oluşturmayı amaçladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA