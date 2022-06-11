İsrail askerleri El-Halil kentinde topraklarına el konulan Filistinlilerin gösterisine müdahale etti - Haberler

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İsrail askerleri El-Halil kentinde topraklarına el konulan Filistinlilerin gösterisine müdahale etti

AA - Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
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İsrail askerleri El-Halil kentinde topraklarına el konulan Filistinlilerin gösterisine müdahale etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde topraklarına el konulmasını protesto eden Filistinli çiftçilere müdahale ettiği, 3 göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde topraklarına el konulmasını protesto eden Filistinli çiftçilere müdahale ettiği, 3 göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

El-Halil kentinin batısındaki Terkumya beldesinde topraklarına el konulan Filistinli aktivist Süleyman el-Ceafira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Terkumya beldesinde yaklaşık 600 dönüm araziye el koyduğunu söyledi.

Karara tepki amacıyla söz konusu arazide bir araya geldiklerini ifade eden Ceafira, İsrail güçlerinin plastik mermi, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombalarıyla göstericilere müdahale ettiğini belirtti.

Ceafira, gösteride 3 Filistinlinin gözaltına alındığını, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

El-Halil'de Yahudi yerleşimciler bir çobana saldırarak yaraladı

El-Halil kentinin güneyindeki Koruma ve Direniş Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur da Yatta beldesindeki bir yerleşim biriminden bir grup yerleşimcinin, Filistinli çoban Hamza Ahmed en-Neccar'a saldırarak yaraladığını kaydetti.

Amur, Neccar'ın tedavisinin bölgedeki bir sağlık kuruluşunda devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Yahudi yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki bir tarım arazisini ateşe verdi, Filistinlilere ait çok sayıda eve saldırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Yatta beldesinde yerleşimcilerin, koyunlarını güden Filistinli çobana saldırmasını kınadı.

Açıklamada yerleşimcilerin, Nablus'un güneyindeki bir tarım arazisini ateşe vermesi ve Filistinlilere ait evlere saldırı düzenlemesine de tepki gösterildi.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel

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