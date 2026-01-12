İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliyi ateş ederek yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı"nı geçmeye çalışan bir Filistinliyi ateş ederek yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabası yakınlarında "Ayrım Duvarı"nı geçmeye çalışan 35 yaşındaki bir Filistinliyi göğsünden gerçek mermiyle vurduğu belirtildi.

Yaralanan Filistinin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım (Utanç) Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, özellikle ekonomik sebeplerle iş bulmak için Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin beldesi Ram yakınlarındaki "Ayrım (Utanç) Duvarı"nı aşarak Kudüs'e ulaşmaya çalışıyor.