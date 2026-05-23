İsrail medyası: Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasındaki müzakereleri endişeyle takip ediyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasında devam eden dolaylı müzakereleri yakından izlediği ve İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin "yüksek alarm durumunda" olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in Tahran ile Washington arasında, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsam dışı bırakan ve ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngören bir anlaşmaya varılmasından endişe duyduğu vurgulandı.

Kanal 12'nin haberinde, İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların oluşturduğu tehdidi azaltmak amacıyla asker sayısını düşürme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, ordu komuta kademesinin, Beyrut yönetimiyle müzakereleri yürüten siyasi kanattan, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesini güvence altına alacak bir anlaşmaya varılmasını talep ettiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin "Anlaşmaya hem çok uzak hem çok yakınız." demişti.

Bekayi, İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifinde, hem nükleer konulara hem dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması hususuna atıf yapıldığını dile getirmişti.