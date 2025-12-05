Haberler

İsrail, gelecek yıl savunma bütçesi için 34,6 milyar dolar ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2026 bütçesi için savunmaya 112 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 34,63 milyar dolar) ayrılması üzerinde anlaştı. Yedek asker sayısı 40 bin olarak belirlendi ve Batı Şeria'daki askeri harcamalar için 725 milyon İsrail şekeli ayırıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2026 bütçesi için savunmaya 112 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 34,63 milyar dolar) ayrılması üzerinde anlaştığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma ve Maliye Bakanlığı yetkilileri 2026 savunma bütçesine karar verdi.

Tarafların, Savunma Bakanlığı'nın talebi olan 144 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 44,5 milyar dolar) yerine 112 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 34,6 milyar dolar) üzerinde anlaştığı belirtildi.

İsrail'in 2026 savunma bütçesinde ordu sistemindeki kritik unsur yedek askerlerin sayısı 40 bin olarak kayıtlara geçti. İsrail basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanlığı'nın yedek asker talebi 60 bin olarak aktarılıyordu.

Bunun yanı sıra, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da, Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimler ve bölgelerde, yol inşaatları, ordu üsleri kurma, Ürdün sınırına ek tedbirler için de 725 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 224,5 milyon dolar) ayırıldığı paylaşıldı.

İsrail 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'a yoğun saldırılar düzenlerken Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine de suikast teşebbüsünde bulunmuştu.

Bu saldırılar süresince İsrail'in askeri harcamalarında büyük bir artış yaşanmış, savunma bütçesine kayda değer miktarda eklemeler yapılmıştı.

Saldırıların başladığı 2023'te 27,5 milyar dolar savunma harcaması yapan İsrail'in 2024'te savunma harcamaları 46,5 milyar dolara yükselmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kasımda ülkesinin 10 yıllık savunma bütçesini 350 milyar İsrail şekeli (107,5 milyar dolar) artırma kararı almıştı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Netanyahu'nun kararına itiraz eden Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı'na "O zaman bütçeyi dengelemek için yapacağım vergi artışının sorumluluğunu üstleneceksin." diye çıkışmıştı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.