Isparta'da 800 Bin TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 800 bin lira olan bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 800 bin lira olan bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şarkikaraağaç ilçesinde kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık olarak 800 bin TL olan bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA