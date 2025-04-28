İspanya, Portekiz ve Andorra'da Büyük Elektrik Kesintisi

(ANKARA) - İspanya, Portekiz ve Andorra'da milyonlarca kişiyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor. Yerel haberlerde, İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde trafik lambalarının çalışmaması nedeniyle trafik sıkışıklığı oluştuğu bildirildi.

İspanya, Portekiz ve Andorra'nın geniş bölgelerini etkileyen büyük bir elektrik kesintisi yaşanıyor. İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Eléctrica, ülke genelinde elektrik kesintilerini doğruladı.

Şirket, X platformunda yaptığı paylaşımda elektrik arzını yeniden sağlamak için çalıştığını ve kesintilerin nedenlerini analiz etmek üzere çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İspanya'nın ulusal demiryolu şirketi Renfe, ülkenin "tüm Ulusal Elektrik Şebekesinin" yerel saatle 12.30'da kesildiğini bildirdi. Şirket, "Trenler durdu" ve "tüm istasyonlarda seferler iptal edildi" ifadelerini kullandı.

Madrid'de düzenlenen yıllık toprak kort tenis turnuvası Madrid Open'daki karşılaşmalar da elektrik kesintisi nedeniyle askıya alındı.