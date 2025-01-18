İspanya'da başbakanın 'Şoke oldum' diyerek duyurduğu korkunç kaza
İspanya'nın Pireneler Dağları'ndaki Astun Kayak merkezinde telesiyej düşmesi sonucu 30 kişi yaralandı. Yaklaşık 80 kişinin de telesiyejde mahsur kaldığı belirtilen olayla ilgili açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olay karşısında "şoke olduğunu" söyledi.
İspanya'da kayak merkezinde korkunç anlar yaşandı. Ülkenin kuzeyinde, Fransa sınırında yer alan Pireneler Dağları'nda bulunan Astun Kayak merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple telesiyej düştü. Görgü tanıklarının telesiyejin kayak yapan insanların üstüne düştüğünü belirttiği kazada 17'si ağır 30 kişi yaralandı.
80 KİŞİ MAHSUR KALDI
İspanya medyası, yaklaşık 80 kişinin telesiyejde mahsur kaldığını aktardı. Yaralılar, ambulanslar ve helikopterler ile yakındaki hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından kayak merkezi kapatıldı.
BAŞBAKAN: ŞOKE OLDUM
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, olay karşısında "şoke olduğunu" belirterek, "kendisine hükümetin tam desteğini sunmak üzere" Aragon Başkanı Jorge Azcon ile konuştuğunu söyledi. Azcon ise sosyal medya hesabından "Hükümetin gerekli tüm hizmetleri etkilenen ve yaralanan insanlara yardım etmek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.