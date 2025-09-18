İspanya'da Eylül Ayında Sıcaklık Rekoru Bekleniyor

Haberler

İspanya'nın başkenti Madrid'de, bir soğutma cihazının etrafında yemek yiyen müşterilerin olduğu görüntüler, ülkenin güney bölgelerinde sıcaklıkların 38 dereceyi aşacağı uyarısını gündeme getirdi. Meteoroloji ajansı, eylül ayı boyunca havanın normalden daha sıcak olacağını açıkladı.

MADRİD, 18 Eylül (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de bir soğutma cihazının yanında yemek yiyen müşteriler, 17 Eylül 2025.

Devlet Meteoroloji Ajansı, ülkenin bazı güney bölgelerinde sıcaklıkların 38 dereceyi aşmasının beklendiğini ve eylül ayı boyunca çoğu bölgede havanın normalden daha sıcak olacağını açıkladı. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

