İspanya'da Eylül Ayında Sıcaklık Rekoru Bekleniyor

MADRİD, 18 Eylül (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de bir soğutma cihazının yanında yemek yiyen müşteriler, 17 Eylül 2025.

Devlet Meteoroloji Ajansı, ülkenin bazı güney bölgelerinde sıcaklıkların 38 dereceyi aşmasının beklendiğini ve eylül ayı boyunca çoğu bölgede havanın normalden daha sıcak olacağını açıkladı. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)