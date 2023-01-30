İsmailağa Cemaati Üyeleri, H.K.G. Davası Öncesi Adliye Önünde "Mahkeme, Azgın Azınlığa Yol Verme" Sloganı Attı Güncel Haberler İsmailağa Cemaati üyeleri, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin davanın ilk duruşması öncesinde adliye önünde bir araya gelerek, "Mahkeme, azgın azınlığa yol verme" sloganı attı. İsmailağa Cemaati üyeleri, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin davanın ilk duruşması öncesinde adliye önünde bir araya gelerek, "Mahkeme, azgın azınlığa yol verme" sloganı attı. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 2004 yılında henüz 6 yaşındayken kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesinin ortaya çıkmasının ardından açılan davanın ilk duruşması, bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde yapılıyor. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan İsmailağa Cemaati üyeleri, "Yusuf Hoca'mız yalnız değildir", "Mahkemeye evet, linçe hayır" ve "Zindan gülistandır bize" dövizleri taşıdı. Sık sık tekbir getiren cemaat üyeleri, "Mahkeme, azgın azınlığa yol verme" sloganı attı. Kaynak: ANKA / Güncel Yusuf Ziya Gümüşel Kadir İstekli Güncel Haberler

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