İSLAMABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları - Haberler

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İSLAMABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Şiddetli yağış sonrası yolda biriken sular Trafiğin aksaması İSLAMABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli yağış sonrası yolda biriken sular

Trafiğin aksaması İSLAMABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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