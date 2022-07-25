İSLAMABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları Şiddetli yağış sonrası yolda biriken sular Trafiğin aksaması İSLAMABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış sonrası yolda biriken sular Trafiğin aksaması İSLAMABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Güncel Haberler

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