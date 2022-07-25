İSLAMABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Şiddetli yağış sonrası yolda biriken sular Trafiğin aksaması İSLAMABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor.
Şiddetli yağış sonrası yolda biriken sular
Trafiğin aksaması İSLAMABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel