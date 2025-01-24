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İslahiye Sınır Kapısı'nın Yeniden Açılması İçin Girişim Başlatıldı

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İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, demiryolu ile Suriye'nin Halep ve Şam'ına bağlanacak İslahiye Sınır Kapısı'nın faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Projenin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Türkiye'yi demiryolu ile Suriye'nin Halep kentine oradan başkent Şam'daki Hicaz Demiryolu'na bağlayan İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi için girişim başlatıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, AA muhabirine, ilçeden Suriye'ye yalnızca demiryolu ile geçişlerin yapıldığını hatırlattı.

Demiryolunun İslahiye Sınır Kapısı'ndan önce Suriye'de bulunan Meydanı Ekbez İstasyonu'na oradan Halep ve Şam'a bağlandığını anlatan Vural, tren raylarının Sultan Abdülhamid zamanında yapıldığını ifade etti.

İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için çalışmalara başladıklarını dile getiren Vural, şunları söyledi:

"AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Valimiz Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerimizle beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gittik. Bu hatta daha önce 100-150 vagon ihracat yapılıyordu, mal gidip geliyordu. 2011 yılında iç savaşla beraber bu hat kapatıldı. Burada her şeyimiz hazır. İnşallah en yakın sürede açılır. Demiryolun bir an önce faaliyete geçmesi bölge için çok önemli. Şam ve Halep'ten Mersin'e hattın ilerlemesi ticari ve turizm anlamında iyi olacağı kanaatindeyiz."

Gaziantep'i İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştırmak için Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'ne yakın zamanda başlanacağını belirten Vural, şöyle devam etti:

"Bu tünelde iki hat karayolu bir hat ise demiryolu olacak. Eğer kapımız açılırsa buradan tünelin ağzı 35 kilometre. 25 kilometrede tüneli hesaplarsak 60 kilometre ile İslahiye Sınır Kapısı'ndan İskenderun Limanı'na yetişmiş olacağız. Bu da bu bölgede serbest bölge veya lojistik merkezin kurulması anlamında büyük bir proje. İnşallah bu projeler birleştiğinde bölgenin kalkınmasında çok önemli yer teşkil edecek. Biz depremi yaşadık. Burada yapılan bu projelerle inşallah bölge halkının ekonomisine büyük katkı verecek diye düşünüyorum."

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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