Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Turan B. adlı zanlı, iki kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandırarak 97 bin 275 lira aldı. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı gözaltına alındı.

Ali Ö. (41) ve Murat Ö'yü (40), kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Turan B. (29) hakkında İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı.

Şüphelinin, 2 kişiden, işe yerleştirme vaadiyle toplam 97 bin 275 lira aldığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
