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İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 3 HORTUM BİRDEN ÇIKTI

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HATAY'deki İskenderun Körfezi'nde Arsuz açıklarından denizde ilerleyen aynı anda 3 ayrı hortum meydana geldi.

HATAY'deki İskenderun Körfezi'nde Arsuz açıklarından denizde ilerleyen aynı anda 3 ayrı hortum meydana geldi. İskenderun ilçe merkezinden de görülen grup hortumunun Akdeniz bölgesinde nadir görüldüğü kaydedildi.

Sabah saatlerinde gök gürültülü yağışla birlikte İskenderun Körfezi'nde Arsuz açıklarından denizde ilerleyen 3 ayrı hortumu gören vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi. İskenderun ilçe merkezinden de görülen hortumlar, korku ve heyecan yaşattı. İskenderun Körfezi'ndeki hortum kısa sürede gözden kayboldu.

Meteoroloji yetkilileri, konvektif yağışlarla birlikte görülen hortumların 'grup hortumu' olduğunu belirterek bölgede nadir görüldüğünü bildirdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Akdeniz Güncel Haberler

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