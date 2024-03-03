İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 303 Hap ve 22 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobilde 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Buluttepe Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki incelemede 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Y.G, emniyete götürüldü.