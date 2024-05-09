İskenderun'da Tarihi Eser Operasyonu: 281 Sikke Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 281 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde durumlarından şüphelendiği M.E. ile Z.İ'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 281 sikke ve mühür ele geçirildi.

Ekipler, M.E. ile Z.İ'yi gözaltına aldı.