İskenderun'da kumar oynayanlara 32 bin 125 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.

Denetimde kumar oynadığı belirlenen 2 kişiye 32 bin 125 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.