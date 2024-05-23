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İskenderun'da kumar oynayanlara 32 bin 125 lira ceza

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi. Denetimde kumar oynadığı belirlenen 2 kişiye 32 bin 125 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.

Denetimde kumar oynadığı belirlenen 2 kişiye 32 bin 125 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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