İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, doldurulmuş makaronlar, gümrük kaçağı sigaralar ve elektronik sigaralar ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde R.K'ye ait iş yerine baskın düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada, 5 bin 900 doldurumuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1400 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 elektronik sigara ele geçirildi.
Ekipler, R.K'yi gözaltına aldı.???????